Последнее обновление: 19.02.2024 10:20

Сербия «переосмыслит» позицию к РФ после смерти Навального

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что "позиция Белграда по отношению к Москве будет сложнее" после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

В эфире телеканала Prva, Вучич сказал, что не хочет говорить о том, что произошло с Навальным, который умер в тюрьме, поскольку, по его словам, "я не являюсь следственным органом".

"Я не мудрее всех остальных в мире, кто знает все наперед. Это принадлежит политическим аналитикам, но не президенту государства. Но позиция для нас будет более сложной, я не сомневаюсь", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что смерть Навального "подлила масла в огонь", добавив, что "это трагедия, когда молодой человек теряет жизнь".

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