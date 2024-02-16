Последнее обновление: 16.02.2024 18:48

Германия готовит пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро

Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине в пятницу сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи объемом 1,1 млрд евро. Речь идет о 36 бронированных гаубиц и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч боеприпасов, две системы ПВО Skynex и ракеты для IRIS-T", – сказал глава немецкого правительства.

Шольц добавил, что в целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро.

Германия является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, отметил немецкий канцлер.



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