Последнее обновление: 14.02.2024 17:51

Эстония может закрыть границу с Россией из-за провокаций с наплывом мигрантов

Эстония может закрыть границу с Россией из-за провокаций с наплывом мигрантов. об этом сообщает Департамент полиции Эстонии.

"В последние недели Россия целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Департамент уточнил, что если это продолжится, Эстония закроет "пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия на фоне миграционного давления".

Граница Финляндии с РФ закрыта с ноября 2023 года.



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