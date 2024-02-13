Последнее обновление: 13.02.2024 12:17

Россияне закупают терминалы Starlink через арабские страны

Россияне закупают терминалы спутниковой связи Starlink через арабские страны. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В частности, разведчикам удалось перехватить радиосообщение, в котором российские вояки обсуждают возможность закупки Starlink.

Один из них заявил, что у него "плохая связь", второй ответил, что "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер". Стоимость закупки терминала спутниковой связи, по словам россиянина, 200 тыс. рублей.

Представитель ГУР Андрей Юсов 12 февраля заявил, что россияне закупают терминалы Starlink через контрабанду.

Американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск категорически отрицает новости о том, что SpaceX продает РФ терминалы Starlink. Он заявил, что компания прямо или косвенно не продавала системы спутниковой связи Starlink России.



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