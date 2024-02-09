Последнее обновление: 09.02.2024 12:36

Парламент Грузии одобрил нового премьера

Парламент Грузии 8 февраля ожидаемо вынес вотум доверия новому правительству во главе с новым премьер-министром, бывшим председателем партии власти "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, и одобрил его программу "Для строительства европейского государства".

За назначение Кобахидзе премьером и утверждение его правительства проголосовали 84 депутата, против – десять. В новом составе правительства Грузии только одно изменение: на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменил вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

Заседание грузинского парламента длилось почти 11 часов и сопровождалось дебатами, которые время от времени перерастали в ссоры членов парламентского большинства, которое представляет "Грузинская мечта", и оппозиции.

Критика со стороны оппозиции касалась реформ, необходимых для преодоления экономических вызовов, вступления Грузии в ЕС, вопросов деоккупации страны, преодоления бедности, оттока населения и многих других болезненных тем.

Теперь постановление парламента об утверждении кандидатуры Кобахидзе на должность главы правительства еще должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.



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