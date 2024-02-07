Россия ударила по Украине 64 ракетами

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в среду утром российские военные атаковали Украину при помощи 64 ракет и дронов.

По данным украинской армии, было сбито 44 средства воздушного нападения.

В частности, Воздушные силы сообщают, что во время атаки были использованы:

🔻20 ударных беспилотников типа «шахед», которые были запущены с мыса Чауда в Крыму;

🔻29 крылатых ракет разных типов, которых запустили 10 самолетов российской стратегической авиации Ту-95МС, находившиеся в районе Каспийского моря и взлетевшие с российской базы в Энгельсе;

🔻4 крылатых ракеты были запущены при помощи бомбардировщиков Ту-22МЗ, которые находились в районе Севастополя и Курска;

🔻3 крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (по данным ВСУ, они находились в районе Новороссийска);

🔻3 баллистические ракеты «Искандер-М», запущенные с мыса Тарханкут в Крыму и из Воронежской области;

🔻5 зенитных ракет С-300, которые были запущены из Белгородской области.

Как сказано в сообщении ВСУ, было сбито 26 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, 26 крылатых ракет Х-101, три ракеты «Калибр», а также 15 «шахедов».

Глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате российских ракетных ударов по украинской столице пострадали 16 человек, известно по меньшей мере о четырех погибших.

Из многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе Киева, где начался пожар, эвакуировано 52 человека, в нем травмы получили 12 человек, пишет Попко.

Он добавляет, что в результате ударов на киевской станции технического обслуживания сгорели около 40 автомобилей.