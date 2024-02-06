Евросоюз хочет закрыть "шенген" для передвижений российских дипломатов

Евросоюз хочет ограничить поездки российских дипломатов территорией страны, в которой они аккредитованы, и таким образом запретить им передвигаться по странам Шенгенской зоны.

Соответствующее предложение входит в 13-й пакет европейских санкций против России, сообщает Politico из ссылки на источники среди дипломатов.

Отмечается, что это давняя просьба Чехии, которая еще в прошлом году настаивала забрать свободу передвижения у дипломатов РФ. Чешское правительство настаивало, чтобы российским дипломатам выдавали специальные визы и виды на жительство.

По данным издания, пока неизвестно, в каком виде реализуют этот план, поскольку поездки внутри Шенгенской зоны часто не контролируются.

Источники издания отмечают, что Еврокомиссия также расширит списки российских компаний, которым европейские фирмы не могут продавать товары двойного назначения и военную продукцию.