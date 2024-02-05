В Грузии заявили о предотвращении транзита взрывчатки из Украины в Россию

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии заявила о предотвращении транзита взрывчатого вещества C-4, следующего из Украины в Россию.

В СГБ утверждают, что взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП «Сарпи» 19 января, заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе.

Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, однако еще три устройства «оставили в Тбилиси на конкретном адресе». В СГБ не исключают, что организаторы планировали устроить теракты и на территории Грузии.

СГБ указывает, что «организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа». К процессу были подключены семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля, предполагают в СГБ.

«Что касается трех взрывных устройств, оставленных в Тбилиси, – предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для приведения в действие, это определит проводимое расследование», – заявил Мгеладзе.

Однако в СГБ предполагают, что, «учитывая использование территории Грузии и широкое вовлечение в этот процесс граждан Грузии», Тбилиси планировали обвинить «как в планировании, так и в реализации терактов, осуществление которых планировалось в Грузии или за границей».