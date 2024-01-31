Антивоенный соперник Путина сдал в ЦИК подписи для участия в выборах президента

Представитель непарламентской партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин привёз в ЦИК подписи, необходимые для участия в выборах президента России.

В ЦИК он должен сдать от 100 до 105 тысяч подписей, но не более чем по 2500 подписей от каждого отдельного субъекта. Надеждин утром 31 января лично привез подписи в ЦИК.

Сбор подписей за Надеждина привлёк огромное внимание российских и мировых СМИ, благодаря очередям, которые выстроились в его поддержку в городах в России и по всему миру.

Надеждин — пока единственный кандидат в кандидаты президента РФ, который заявил, что считает ошибкой военное вторжение в Украину.

Штаб Надеждина объявил, что всего собрал более 200 тысяч подписей. В ЦИК команда сдала 105 тысяч «идеальных подписей», которые отобрали, чтобы избежать снятия из-за брака в подписных листах. Подписи, собранные за рубежом, Надеждин решил не сдавать.