The Times: НАТО должно подготовиться к ракетным атакам РФ по объектам по всей Европе

НАТО придется подготовиться к возможным ударам России по объектам по всей Европе, в частности в Германии, если Москва начнет войну против Альянса, предупреждают высокопоставленные генералы.

Генерал-лейтенант Александр Соллфранк, командующий военным логистическим центром НАТО в Германии, призвал союзников упростить бюрократические процедуры, которые сейчас затрудняют перемещение войск и техники. Также нужно разрешить странам использовать военную технику и снаряжение друг друга в период кризиса, пишет The Times

"Если мы сравним войну и операции десятилетней или пятилетней давности, то поймем, что должны признать, что и за тыловые районы будет вестись жесткая борьба. Мы должны предполагать, что агрессор будет использовать весь спектр кинетической и некинетической силы для того, чтобы разрушить линии связи, в том числе и в тылу", - отмечает Сольфранк.