Греция одобрила передачу Украине своего устаревшего оружия

Политическое и военное руководство Греции одобрило передачу Украине устаревших систем вооружения, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на греческое издание Kathimerini.

Даны необходимые указания, чтобы устаревшие системы и техника, которые больше не используются греческой армией, были переброшены в Украину, следует из публикации.

Об этом решении стало известно на следующий день после того, как администрация президента США через Госдепартамент проинформировало о согласии на поставку новых истребителей F-16 Турции, а также об одобрении продажи Греции современных истребителей F-35 на сумму 8,6 млрд долларов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму 200 млн долларов, уточняет «РБК-Украина».

«Если эти возможности представляют интерес для Украины и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности возможного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до 200 млн долларов», — цитирует издание Блинкена.

По данным открытых источников, на вооружении Греции находятся системы ПВО «Тор», «Оса», С-300, а также зенитные установки ЗУ-23-2. Президент Украины Владимир Зеленский посещал Грецию прошлым летом. Тогда он заявил, что на греческие системы ПВО.