Украина на 50 лет запретит любое транспортное сообщение с Россией

Кабмин внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических санкций, как запрет на 50 лет любого транспортного сообщения с Россией - автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 г. № 39-р.

Предложения будут разработаны в десятидневный срок в соответствии с законом "О санкциях".

Документом предлагается:

запрет прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты РФ,

запрет въезда в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей), зарегистрированных на территории РФ,

запрет ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами РФ,

Также предусмотрен запрет плавания во внутренних водах Украины и захода в морские порты Украины:

судов под флагом Российской Федерации;

судов, владельцем/судовладельцем которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, юридические лица, конечными бенефициарными собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются граждане РФ, физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции;

судов, осуществлявших заход в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины;

судов, находящихся под надзором учреждения "Российский морской регистр судоходства" (Russian Maritime Register of Shipping's) и учреждения "Российский речной регистр" (Russian River Register).