Минздрав Беларуси предупредил о скором росте заболеваемости гриппом

Минздрав Беларуси в ближайшие недели ждет эпидемического подъема заболеваемости ОРИ, обусловленного распространением вирусов гриппа в сезон 2023-2024 годов.

«Эпидемический подъем заболеваемости ОРИ, обусловленный распространением вирусов гриппа в сезон 2023-2024 гг. можно ожидать в ближайшие недели. Развитие подъема заболеваемости ОРИ, ассоциированного с эпидемическим распространением гриппа в конце января - начале февраля являлось характерным по многолетним наблюдениям для республики в допандемический период», - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минздрава в стране циркулируют вирусы гриппа А(H1N1), A(H3N2), А(нетип.), В и негриппозные респираторные вирусы (вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, вирус SARS-CoV-2), что «обусловливает риск распространения возбудителей и возникновение случаев заболевания, включая локальные вспышки».

Что касается коронавируса, то ведомство утверждает, что вариант коронавируса «Пирола» широкого распространения не получил.

«В настоящий период продолжается преимущественная циркуляция двух рекомбинантных форм вируса – ХВВ.1.16 «Арктурус» и EG.5.1.1 «Эрис», - уточнили в Минздраве.