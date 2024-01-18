Последнее обновление: 18.01.2024 13:45

Сенат Франции призывает ЕС ввести санкции против Азербайджана

Сенаторы Франции большинством голосов при одном голосе против приняли резолюцию, в которой осудили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и назвали Баку ответственным за то, что армянское население покинуло регион.

Среди возможных мер ЕС предлагается пересмотреть условия сотрудничества с Баку, конфисковать активы азербайджанских чиновников и ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

19 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в районах Карабаха, населенных этническими армянами и взял под контроль регион. Большая часть армянского населения уехала из-за опасений этнических чисток. С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование.



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