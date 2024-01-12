Грузия приобретет у Польши зенитно-ракетные комплексы

Министерство обороны Грузии подписало с польской компанией MESKO S.A. соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов.

"Подписали соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов польского производства. Этот документ подготовили в рамках программы развития Сил обороны Грузии", – говорится в сообщении ведомства.

Стороны подписали соглашение на встрече заместителя министра обороны Грузии Георгия Хаиндравы с представителями польской компании, где они обсудили планы сотрудничества.

На встрече также шла речь о важности внедрения в Грузии современных вооружений стандарта НАТО, что должно способствовать укреплению обороноспособности страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует грузинский Первый канал со ссылкой на заявление ведомства.

По информации на сайте MESKO, компания производит несколько типов зенитно-ракетных комплексов. Какие именно вооружения закупит Грузия, не уточняют.