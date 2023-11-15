Дания может заблокировать доступ к рынкам танкерам с нефтью из РФ

ЕС планирует поручить Дании проверку и потенциальную блокировку танкеров с российской нефтью, проходящих через ее воды, на фоне попыток западных стран установить на нее "потолок цен", которого РФ научилась избегать.

Как сообщает The Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с переговорами в Брюсселе, Дания будет проверять танкеры, проходящие через ее воды без западной страховки, в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу окружающей среде.

"Ключевым моментом является обеспечение соблюдения правил страхования. Сейчас это делается очень несистемно, и прибрежные государства имеют право видеть доказательства", – отметил один из собеседников издания.

Чиновники говорят, что требование надлежащего страхования от авторитетных фирм оправдано, учитывая, что многие поставки российской нефти осуществляются так называемым "теневым флотом" старых судов, которые имеют больше шансов на поломку или разлив нефти, что грозит значительной экологической катастрофой.

Ознакомленные с этими планами чиновники указывают, что их реализация зависит от способности военно-морских сил Дании останавливать и проверять танкеры и поднимает вопрос о том, что будет делать Копенгаген, если судно откажется остановиться.

Вся российская нефть, поставляемая через Балтийское море, а это примерно 60 процентов от общего объема экспорта нефти морским путем, пересекает узкие датские проливы на пути к международным рынкам.

Это предложение появилось после того, как западные чиновники признали, что "почти ни один" российский экспорт нефти не был продан ниже "потолка" в 60 долларов за баррель в прошлом месяце, через 11 месяцев после того, как G7 ввела эту меру в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.