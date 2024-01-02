Россия свой ракетой ударила по деревне в Воронежской области

Российские военные своей же ракетой около 9 утра разрушили не менее 7 домов в деревне Петропавловка в Воронежской области РФ.

Ракета, взорвавшаяся в селе Петропавловка — российская Х-101/555, выпущенная с самолёта по Украине.

Минобороны РФ подтвердило взрыв в селе Петропавловка, назвав причину «нештатным сходом авиационного боеприпаса»

«2 января 2024 года около 9.00 мск при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Пострадавших нет», — говорится в заявлении Минобороны.