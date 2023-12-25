Последнее обновление: 25.12.2023 09:42

Президент Молдовы намерена баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что намерена баллотироваться на второй срок в 2024 году, надеясь привести страну к членству в ЕС

Санду в своем видеообращении отметила, что во время своего президентского срока она поддерживала евроинтеграцию и ей удалось начать переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз.

«Я обязалась сделать все возможное для завершения миссии евроинтеграции. Я получила поддержку государств-участников на этом пути, и мне нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для успеха. Нам еще предстоит предпринять важные шаги, и я обещаю продолжить, если вы дадите мне свою уверенность в новом сроке в 2024 году», — написала она.

Она попросила парламент следующей осенью «инициировать организацию референдума о членстве в ЕС.

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