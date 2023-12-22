Кремль отказался комментировать статью WSJ на тему убийства Пригожина

Кремль не комментирует статью The Wall Street Journal (WSJ) о возможной причастности секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к убийству Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать. Вряд ли поддаются комментированию подобные материалы", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"К сожалению, WSJ любит заниматься продуцированием pulp fiction", - добавил он.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в западных спецслужбах и бывшего офицера разведки России опубликовал материал, согласно которому убийство владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина готовилось два месяца. Операцию одобрил лично секретарь Совбеза Николай Патрушев. Путин был в курсе планов и не возражал.