Последнее обновление: 15.12.2023 13:24

Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС

Заседание Европейского совета в Брюсселе в четверг поддержало рекомендацию Европейской комиссии предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом объявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии", – сообщил Мишель.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили кратко прокомментировал решение. "Поздравляю! Европейский совет решил предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС!" – написал он в Facebook.

В ноябре президент Грузии Саломе Зурабишвили начала кампанию сбора подписей под призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление.

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