США начали "душить" санкциями мегапроект Газпрома на Балтике

В новый санкционный пакет США, о котором страна объявила 12 декабря, попали три российские компании, причастные к строительству нового газового завода в Усть-Луге возле Санкт-Петербурга. Об этом пишет Reuters.

В черный список SDN попали три компании, причастные к проекту:

Северные технологии – бывшее совместное предприятие немецкой Linde с Северсталью, которое в 2022 году выкупил РусХимАльянс – компания, на паритетных основах принадлежащая Газпрому и РусГазДобыче и являющаяся оператором проекта по строительству завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге;

Газпром Линде Инжиниринг – еще одно совместное предприятие, где присутствовала Linde;

Казанькомпрессормаш – крупнейший в России производитель, который должен был разработать для LNG-завода в Усть-Луге компрессоры для российских турбин взамен японским от Mitsubishi Heavy Industries.

Газпром начал строить самый большой в регионе завод по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге в мае 2021 года. Его первую очередь планировали запустить летом 2024 года, вторую – год спустя после первой. В 2022 году из-за развязанной войны и западных санкций из проекта вышла немецкая Linde. После этого россиянам пришлось сдвинуть сроки строительства не менее двух лет.

Это уже третий раунд американских санкций против российского сектора LNG. Первые два были сфокусированы на создании помех для проекта Арктик LNG-2.

И хотя США прямо не запрещают поставки российского сжиженного газа, боясь повредить глобальному рынку энергоресурсов, включение Арктик LNG-2 и завода в Усть-Луге в санкционный список делает эти проекты токсичными для законопослушных компаний.