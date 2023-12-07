Великобритания обвинила ФСБ в попытке вмешательства в политические процессы

Правительство Великобритании обвинило российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак. Об этом сообщает BBC.

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти заявил в Палате общин, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard были введены санкции, один из них – действующий офицер ФСБ.

Считается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" ФСБ РФ.

Кроме того, в британский МИД вызвали российского посла Андрея Келина.

Группу обвиняют в осуществлении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Хакеры атаковали частные электронные почты лиц после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Считается, что эта группа сосредоточилась на взломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.

Ожидается, что США также объявят о действиях против этой группы.

"Россия нацелена на демократический процесс в Великобритании. Эта группа получила огромное количество данных. Эта информация используется для подрыва Запада различными способами", – заявили западные чиновники.