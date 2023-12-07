В РФ ратифицировали соглашение с Беларусью по отсрочке погашения долга по госкредитам

Совет Федерации России 7 декабря ратифицировал соглашение между правительством РФ и правительством Беларуси об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений.

"Положения соглашения являются конфиденциальными и предусматривают изменение условий погашения задолженности Республики Беларусь перед Российской Федерацией. Белорусская сторона завершила внутригосударственные процедуры, которые необходимы для вступления соглашения в силу, и 18 июля проинформировала нас по дипломатическим каналам", - сказала, представляя документ на ратификацию, член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева, которую цитируют медиа.

Соглашение было подписано в Москве 21 апреля 2023 года и уже временно применяется со следующего после подписания дня — с 22 апреля текущего года.