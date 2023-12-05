Бразилия пригласит Путина на саммит G20

Президент Бразилии Лула да Силва, чья страна с 1 декабря председательствует в G20, заявил, что пригласит на саммит объединения Владимира Путина, хотя там его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом Силва заявил в понедельник в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает бразильская газета O Globo.

Бразильский президент подтвердил, что Путин получит приглашение на саммит G20, а уже решение, ехать или нет, будет принимать сам, учитывая "последствия".

"Я не тот, кто это решает, это решать суду, и президент не оценивает решения суда, он их выполняет или нет... Если он приедет, то знает, что произойдет", – добавил он.

Силва в то же время отступил от предыдущих слов, когда обещал, что Бразилия не арестует Путина, напомнив, что страна является подписантом Римского статута Международного уголовного суда и имеет "обязанности".