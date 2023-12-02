ОБСЕ официально одобрила компромисс с РФ ради продления жизни организации

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в пятницу объявил об избрании Мальты страной, которая будет председательствовать в 2024 году, а также продлении мандата трех ключевых должностных лиц организации после многомесячного блокирования со стороны России.

Согласно решению совета министров ОБСЕ, Мальта будет председательствовать в организации в 2024 году, а также продление полномочий генерального секретаря Хельги Шмид, представительницы по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру и верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова до сентября 2024 года.

Также были продлены полномочия руководителя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Меккачи.

По мнению Османи, консенсус членов ОБСЕ по избранию Мальты председательствующей в 2024 году и кадровым решениям "еще раз демонстрирует важность и эффективность достижения согласия путем переговоров и компромисса ради наших общих целей и задач".

"Несмотря на наши различия и разногласия, мы продемонстрировали стратегическое видение, необходимое для продолжения наших конструктивных усилий, направленных на реализацию и применение конкурентных преимуществ ОБСЕ через работу ее исполнительных структур на благо всех наших народов", – цитирует главу МИД Северной Македонии сайт организации.

Россия в течение многих месяцев блокировала работу ОБСЕ, прежде всего выступая против избрания Эстонии председательствующим в 2024 году государством. Глава российского МИД Сергей Лавров до последнего не исключал, что заблокирует деятельность ОБСЕ, не голосуя за ключевые кадровые решения.

Поскольку в ОБСЕ все решения должны приниматься консенсусом, из-за обструкции РФ остальные государства пошли на уступки и поддержали нейтральную Мальту, на которую РФ уже согласилась в обмен на допуск Лаврова к участию в заседании ОБСЕ в Скопье.