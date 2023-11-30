Российские туристы раскупили половину мест в отелях Беларуси на Новый год

По данным туроператоров и отелей Беларуси, спрос со стороны российских туристов заметно вырос: они раскупили половину мест в отелях и санаториях республики на Новый год. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Республиканского союза туриндустрии Беларуси.

"Спрос на новогодние каникулы в Беларуси у россиян заметно вырос. Расширилась и география. Это уже не только Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, но и, например, Екатеринбург. Новогодние туры у нас распроданы на 80%, и новых программ не выставляем, так как может уже не хватить мест в отелях", - рассказала директор витебского туроператора "Илва" Лариса Петровская.

По ее словам, большой популярностью традиционно пользуется новогодний тур "В гости к Деду Морозу". Растет спрос на Могилевскую область благодаря открытию дворцов в Жиличах и Кричеве.

Директор компании "Могилевоблтурист" Елена Карпенко подтвердила, что россияне активно интересуются новогодними программами, в том числе в агроусадьбах. В основном это жители Смоленска, Брянска, но также и Москвы.

По словам Петровской, растет корпоративный спрос: едут крупные предприятия - сотрудники Газпрома, Росатома, которых интересуют отели 4-5* со spa-зонами, хорошим рестораном, вип-обслуживанием.

О хорошем спросе на российском рынке сообщают и белорусские отели. По словам начальника отдела маркетинга и продаж отеля Hermitage в Бресте Татьяны Зайцевой, спрос очень высокий на все даты до 8 января. Гостей ждут из России, в основном Москвы и Санкт-Петербурга, а также Минска.

Санаторий "Ружанский" в Брестской области полностью загружен с 30 декабря по 2 января. По словам начальника управления реализации Галины Смирновой, 40-50% гостей в новогодние праздники - россияне.

В сети минских отелей "Виктория", в которую входят пять гостиниц, на новогодние праздники также ждут большое количество россиян.

"Туристы из России начинают бронировать номера с лета, но пик приходится на октябрь. Если в прошлом году в декабре еще были свободные одноместные номера, то в этом уже разбирают и их. Россияне предпочитают отдыхать все большие праздники, вплоть до 8 января", - сообщил представитель сети Вячеслав Зайцев.

В минском отеле Willing 80-90% гостей - россияне, практически из всех регионов страны, сообщила замдиректора по развитию Наталья Новик.

В целом, по словам белорусских экспертов, новогодние праздники - отражение общей тенденции к увеличению турпотока из России.

"Запросы сейчас есть вплоть до майских праздников. Россияне проявляют большой интерес к Беларуси. Они рассматривают ее как внутреннее туристическое направление, однако отличия в обычаях, традициях, менталитете и архитектуре делают для них Беларусь уникальным и интересным местом для посещения", - заявила директор "Илва Тур".