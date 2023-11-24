55 стран подписали Декларацию ООН к 90-й годовщине Голодомора

55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
Глава МИД Украины выразил благодарность всем государствам-членам ООН, которые поддержали документ.
Он подчеркнул, что ужасы Голодомора должны служить четким напоминанием нынешним и будущим поколениям о необходимости предотвращения подобных зверств и попыток использования продовольствия ак оружия, которое является одним из ключевых компонентов продолжающейся агрессии России против Украины.
Кулеба отметил важность того, что Голодомор привлекает повышенное внимание в ООН.
Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны и ведет войну против незащищенных людей во всем мире.