Казахстан, Азербайджан и Грузия создают совместную логистическую компанию

Создается совместная логистическая компания между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Об этом на брифинге после заседания правительства Казахстана сообщил министр транспорта Марат Карабаев.

«Учредительные договоры подписаны уже, идет процесс регистрации. Ее основная задача – организовать грузовую базу для middle-коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут ТМТМ, Middle Corridor – прим.). Второе, создать особые условия по данному маршруту. Должна быть единая тарифная политика, цифровой коридор», - подчеркнул министр, которого цитирует центр деловой информации Kapital.kz.

В Казахстане есть положительный пример такого сотрудничества через компанию «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» с участием России и Беларуси, которая, по словам министра, в 2021 году оценивалась в миллиард долларов.

«Поэтому мы надеемся, что в компании, которая будет создана с Азербайджаном и Грузией, будет большое будущее, и это будет единый оператор, который выстроит всю линейку, то есть они создадут единый логистический торговый продукт», - уточнил Марат Карабаев. По его словам, в Азербайджане и Грузии тариф будет выше, чем в Казахстане.

«Несмотря на то, что у нас коридор общий, цена у них будет чуть выше. Тариф зависит от расстояния. У них горная местность, и от этого у них ограничено количество вагонов, которые в поезде находятся. Поэтому себестоимость у них чуть будет выше. Но когда мы строим идентичные коридоры, например, как это было с Россией и Беларусью, у нас принят единый сквозной тариф», - подчеркнул министр.