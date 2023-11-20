Литва будет перечислять штрафы за несоблюдение санкций на восстановление Украины

В Литве штрафы, полученные за несоблюдение международных и национальных санкций, будут перечислены в Фонд развития сотрудничества и направлены на восстановление Украины. Об этом сообщает LRT.

За такую поправку к закону о сотрудничестве и гуманитарной помощи проголосовали 99 депутатов литовского Сейма, ни один не был против и не воздержался.

Согласно принятой поправке, средства, полученные от штрафов и конфискованного имущества, в случае несоблюдения международных или национальных санкций, будут перечисляться в указанный фонд.

В поправке также указано, что эти средства будут направлены на поддержку, связанную исключительно с восстановлением и реконструкцией Украины в результате российской агрессии.

Эта поправка будет действовать в течение десятилетия – до января 2034 года.

"Таким образом цель заключается в том, чтобы Литва совместно способствовала восстановлению Украины и продемонстрировала решительную позицию по оказанию поддержки Украине перед лицом российской агрессии", – прокомментировала Йовита Нелюпшене, заместитель министра иностранных дел, представляя проект в Сейме.

По ее словам, Литва самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского Союза или на международном уровне, будет принимать меры, которые будут способствовать восстановлению Украины.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение международных санкций или ограничительных мер, установленных литовскими законами, наказывается штрафом от 200 до 6 тысяч евро.

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией 15 ноября представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Предложение предусматривает введение санкций против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет о представителях военного, оборонного и ІТ-секторов РФ, а также "других важных экономических операторов".

Также Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт, а также меры, направленные на увеличение потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.