Минэкономразвития прорабатывает меры по развитию туризма между Россией и Беларусью

Минэкономразвития прорабатывает меры, которые будут способствовать развитию туризма между РФ и Беларусью. Об этом сегодня заявил

глава российского ведомства Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономразвития и Минэкономики Беларуси в Бресте.

По его словам, среди них - снижение финансовых гарантий для российских туроператоров, работающих на белорусском направлении, и отмена НДС на туры между союзными государствами.

"Мы прорабатываем меры по снижению финансовых гарантий российских туроператоров на белорусском направлении, хотим снять обязательства по отчислению средств в резервный фонд, если туристы организованно едут в Беларусь. Это поможет усилить организованный туризм и повысить качество продукта. Также прорабатываем предложения по введению нулевого НДС на туры внутри Союзного государства. У нас пока нулевой НДС только на внутренний туризм, мы хотим наш туристический обмен с Беларусью по факту приравнять к внутреннему туризму", - сказал он.

По словам министра, будет также создан туристский информационный центр Союзного государства. Решетников напомнил, что росту взаимного туризма между Россией и Беларусью способствует отсутствие языковых барьеров, возможность расплачиваться картой "Мир", доступность инфраструктуры.