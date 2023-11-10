HP начала ликвидацию дочерней компании в России

Российская дочерняя компания HP - ООО "ЭйчПи Инк" - начала процесс ликвидации. Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Федресурса РФ.

Компания HP Inc., которая занимается выпуском персональных компьютеров и принтеров, выделилась из компании Hewlett-Packard в 2015 году. В результате разделения появилась также Hewlett Packard Enterprise (HPE; разрабатывает и производит корпоративные IT-системы).

Российская "дочка" HPE - "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" - пока продолжает работу в России, но обратится в суд с заявлением о банкротстве, свидетельствуют данные Федресурса РФ.

"ЭйчПи Инк" была зарегистрирована в РФ в 2015 году. В 2022 году компания приняла решение о прекращении работы в России и приостановила поставки и техническое обслуживание.

По итогам 2022 года выручка "ЭйчПи Инк" снизилась на 64% год к году, до 15 млрд рублей, чистый убыток составил 1,7 млрд рублей.

При этом российская дочерняя компания HP сократила персонал: его численность уменьшилась с 215 сотрудников по итогам 2021 года до 119 по итогам 2022-го.

Российская "дочка" HP расторгла договоры аренды офиса в бизнес-центре "Метрополис", автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников. Она также прекратила сдачу в лизинг оборудования для предоставления услуг печати и выкупила предоставленное в лизинг оборудование, а также услуги по техобслуживанию и поддержке.

По словам опрошенных изданием юристов, у компании есть несколько судебных процессов общей суммой более 150 млн рублей. Ликвидация компании может быть затруднена при наличии исков, пояснил управляющий партнер юридической компании "Генезис" Артем Денисов. В некоторых случаях иски могут быть причиной отмены ликвидации, добавил он.

В прошлом году технологическая компания Hewlett Packard Enterprise решила полностью уйти из РФ и Беларуси.