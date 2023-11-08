Беларусь и Россия подпишут договор "о взаимных гарантиях безопасности"

Договор о взаимных гарантиях безопасности между Беларусью и Россией практически готов. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам состоявшихся 8 ноября в Москве переговоров с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

"Мы сегодня провели встречу с нашим российским коллегой Николаем Патрушевым, где также затронули вопросы, связанные с безопасностью Союзного государства. Посмотрели вопросы о подготовке договора о гарантиях взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор практически готов, осталось слово за нашими внешнеполитическими ведомствами", - сказал госсекретарь Совбеза, которого цитирует БелТА.

По его словам, в ближайшее время документ будет представлен для подписания Лукашенко и Путину.