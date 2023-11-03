Главком ВС Украины назвал свои ошибки

The Economist опубликовал статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в которой он написал о сложностях контрнаступления и своих ошибках.

В частности, он отметил, что ошибался, предполагая, что большие потери смогут остановить российскую армию.

«Это была моя ошибка. Россия потеряла не менее 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили войну. Но не в России, где жизнь дешева и где ориентиром Путина является Первая и Вторая мировые войны, в которых Россия потеряла десятки миллионов», — пишет он.

По словам Залужного, в ходе контрнаступления украинская армия должна была продвигаться со скоростью 30 км в сутки, прорывая рубежи российской обороны, и через четыре месяца дойти до Крыма.

Однако с начала контрнаступательные действия погрязли в беспрецедентных минных полях на главном направлении наступления, на юге в сторону Азовского моря.

Главком ВСУ подтверждает, что война заходит в тупик из-за технологического уровня обеих сторон. Кроме того, Залужный пишет, что западные союзники очень осторожно поставляли Украине свои новейшие технологии и мощное оружие. Поставок обычно было достаточно, чтобы поддерживать Украину в войне, но недостаточно, чтобы позволить ей победить.

Медлительность в поставках вооружений позволила российской армии перегруппироваться и наладить оборону после внезапного прорыва в Харьковской области на севере и в Херсонской на юге в конце 2022 года, пишет он.

Вместе с тем, Залужный подчёркивает, что союзники не обязаны поставлять Украине всё желаемое, а также выразил благодарность за ту помощь, которая есть.