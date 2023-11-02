Молдова отказалась платить членские взносы в СНГ

Правительство Молдовы исключит Содружество независимых государств (СНГ) из списка организаций, которым страна платит ежегодные членские взносы.

Согласно проекту решения за подписью министра финансов Петру Ротару, сумма, которую Молдова выделит на оплату членских взносов в международных организациях в 2023 году, сокращается на 16 млн леев – с 66,5 млн до 50,5 млн леев.

Снижение в значительной степени вызвано тем, что Молдова больше не будет платить взносы за участие в Межпарламентской ассамблее СНГ и семи организациях содружества.

За последние 4 года из государственного бюджета страны в рамках СНГ было перечислено членских взносов почти на 35 миллионов леев.

На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти в Кишиневе заявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.