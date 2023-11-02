Арестович намерен участвовать в президентских выборах в Украине

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о своем намерении принять участие в следующих президентских выборах.

Выборы могут состояться весной 2024 года, однако точное время их проведения пока не известно из-за военного положения.

«Да, буду выдвигаться», — заявил Арестович, отвечая на вопрос журналиста агентства «Интерфакс-Украина».

Он также подтвердил, что опубликованные им в социальных сетях в среду предложения по политическим, экономическим, социальным, военных и другим реформам являются его предвыборной программой, передает BBC.

«Мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем, — писал, в частности, Арестович. — Она [программа] будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика — приветствуются».