Последнее обновление: 23.10.2023 09:28

Венгрия попросила у РФ дополнительные поставки газа в зимний период

После встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Путиным в Пекине Газпром заявил, что договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа на предстоящий отопительный сезон.

"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа. И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", - сообщил глава Газпрома Алексей Миллер, передает Интерфакс.

Орбан также обсуждал п с Путиным поставки нефти и ядерного топлива.

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