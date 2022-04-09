В Венгрии утверждают, что оплата газа в рублях не нарушает санкции

Платежи за российский газ в рублях не нарушают европейские санкции, поскольку Будапешт и Москва подписали двусторонний контракт, заявил представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN.

«У Евросоюза пока нет общих закупок газа и нефти для европейских стран. Мы продолжаем придерживаться заключенных с Россией контрактов, касающихся нефти и газа. В соответствии с ними, это технический вопрос, в какой валюте платить. Это не означает обхода какой-либо санкционной политики. Как мы хорошо знаем, венгерская экономика и венгерское население зависят от российского газа на 85%», — сказал Ковач, передает РБК.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что оплата Венгрией российского газа в рублях будет считаться нарушением западных санкций. Она отметила, что прежде Венгрия всегда придерживалась европейских санкций, так что пока Будапешт не провел оплату в рублях, «все в порядке».

7 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил оплату российского газа рублями. По его словам, такой сценарий возможен, если от Москвы поступит соответствующая просьба, передавал Reuters. Позднее посол России в Венгрии Евгений Станиславов сообщил, что венгерская энергетическая компания MVM и «Газпром» ведут переговоры о переводе расчетов за газ в рублях.

Само соглашение о поставках российского газа в Венгрию между MVM и «Газпромом» было подписано 27 сентября 2021 года. Контракт заключен на 15 лет, то есть до 2036 года. Согласно договору, в Венгрию должно поставляться до 4,5 млрд куб. м газа ежегодно. Причем Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе, сообщил в начале февраля Путин.

В МИД Украины назвали недружественной позицию Будапешта по газу. «Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского союза, который принципиально отказался удовлетворять российскую прихоть», — заявили в ведомстве.