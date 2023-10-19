Верховная Рада проголосовала за запрет Украинской православной церкви

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий основания для запрета Украинской православной церкви.

За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

В мае 2022 года УПЦ Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Москвы, осудив вторжение в Украину. Прошлой зимой Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях УПЦ, обнаружив принадлежащие священникам российские паспорта и прокремлевскую литературу.

В стране действует также Православная церковь Украины (ПЦУ), признанная Константинопольским и Александрийским патриархатами и получившая в 2019 году статус автокефальной.