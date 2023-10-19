Белорусы добровольно сдали около тысячи стволов

Население Беларуси в рамках очередной акции "Арсенал" с 9 по 13 октября добровольно сдали почти тысячу "стволов", две трети из которых являются зарегистрированным оружием, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Из оборота изъято 215 единиц незарегистрированного оружия и более 11 тысяч боеприпасов различного калибра», - подводит итоги ведомство.

Кроме того, за различные нарушения у владельцев изъято 326 учтенных единиц оружия.

«Большинство лишились их за пренебрежение правилами хранения и ввиду привлечения к ответственности за различные правонарушения: хулиганства, причинение телесных повреждений, управление автомобилем в состоянии опьянения и другие», - сказано в сообщении.

Также возбуждены 18 уголовных дел за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, связанные с его хранением, приобретением, перевозкой и иными противоправными действиями. К административной ответственности привлечены 165 граждан за правонарушения в указанной сфере.

Добровольная сдача неучтенного оружия освобождает от административной и уголовной ответственности.