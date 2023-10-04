С начала года у населения Беларуси изъято около 2 тыс. единиц оружия

С начала года у населения Беларуси изъято около 2 тысяч единиц оружия. Об этом сообщило МВД.

"С начала текущего года из оборота изъято более 600 единиц незарегистрированного оружия и около 72 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 300 единиц и порядка 33 тысяч соответственно. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более тысячи единиц зарегистрированного оружия", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 9-13 октября в Беларуси пройдет "основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия "Арсенал". Милиция будет проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, выявлять "нелегальное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества".