Последнее обновление: 16.10.2023 14:50

Конституционный суд Грузии разрешил импичмент президента Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Суд признал, что Зурабишвили совершала зарубежные поездки и встречалась с официальными лицами без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции страны.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили в начале сентября из-за того, что президент продолжила зарубежные визиты, несмотря на отказы со стороны правительства, и совершила по меньшей мере 10 поездок в Европу.

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