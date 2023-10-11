Пашинян не примет участие в саммите СНГ в Кыргызстане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым сообщил кыргызскому президенту, что не сможет принять участие в предстоящем саммите СНГ в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте президента Кыргызстана.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества, включая предстоящее заседание совета глав государств СНГ, которое состоится в Бишкеке 13 октября.

«В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что ввиду ряда обстоятельств не сможет принять участие в саммите», – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в заседании СМИД СНГ в Бишкеке. В мероприятии будет участвовать заместитель министра иностранных дел.