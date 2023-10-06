Россия обсудит с Арменией вывод "миротворцев" из Карабах

Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван, чтобы обсудить сроки вывода российских "миротворцев" из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждать конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха", – сказал собеседник агентству.

Россия развернула 2 тысячи своих военных в непризнанном Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

Срок пребывания российских войск был определен на пять лет с момента подписания соглашения. Но 19 сентября 2023 года Азербайджан начал однодневную военную операцию в регионе, по итогам которой вернул Нагорный Карабах под свой контроль.

Так называемый президент Карабаха подписал указ о ликвидации всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года.

После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха.