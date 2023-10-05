Последнее обновление: 05.10.2023 16:41

Венгрия обвиняет руководство ЕС в усилении контроля на границе со Словакией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что во введении Словакией контроля на венгерской границе виноват Брюссель, который своими действиями якобы привел к росту миграционного давления в Центральной Европе.

По словам главы венгерского МИД, возвращение пограничного контроля в ЕС происходит потому, что "Брюссель поощряет миграцию и поддерживает бизнес-модель контрабандистов, постоянно настаивая на обязательных квотах на переселение, которые притягивают мигрантов в Европу, как магнит".

"Если существует обязательная квота на переселение, то мигрантам можно сказать, чтобы они отправлялись в путь, и как только они приедут, их распределят, и с этого момента им позволят остаться", – объяснил свою логику венгерский министр.

Сийярто дополнительно призвал "Брюссель" отказаться от "такой миграционной политики".

Ранее в среду Словакия заявила, что возобновит проверки на границе с Венгрией, чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в страну.



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