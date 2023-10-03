РФ хочет увеличить визовый сбор для граждан ЕС

Правительство РФ одобрило законопроект Министерства иностранных дел, который предусматривает повышение виз для граждан Евросоюза до $300. Об этом РБК сообщил источник в аппарате правительства.

Как говорится в документе, эти предложения ведомство разработало в качестве ответной меры на решение европейских стран приостановить действие договоров об упрощенном визовом режиме с РФ.

МИД РФ предлагает увеличить стоимость российских виз в пределах $50-300 в зависимости от срочности и кратности визы для тех, кто въезжает в Россию из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Также предлагается отменить все действующие льготы при получении виз. На сегодня сбор за оформление российской визы для граждан ЕС составляет €35, в случае срочного оформления – €70.

По словам вице-президента ассоциации туроператоров России Александра Курносова, в этом шаге нет никакого экономического смысла, поскольку сейчас желающих приехать в РФ из Европы практически нет.