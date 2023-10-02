Microsoft перестал продлевать лицензии компаниям из России

Корпорация Microsoft с 30 сентября перестала продлевать лицензии российским компаниям. Об этом пишут профильное российское издание DTF, а также агентство ТАСС со ссылкой на письмо компании своим корпоративным клиентам в РФ.

По информации ТАСС, еще в августе служба техподдержки Microsoft Online Services начала рассылать письма, в которых корпоративных клиентов уведомляли о том, что компания "больше не сможет принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в РФ".

Это означает, что российские клиенты корпорации не смогут восстановить имеющиеся подписки на корпоративные сервисы вроде Microsoft 365, добавляет DTF.

В Microsoft прокомментировали непродление лицензий тем, что "придерживаются санкционного режима в отношении РФ". В компании также напомнили, что продажи всех ее продуктов и услуг в РФ приостановлены.

При этом в российском офисе Microsoft не ответили на вопрос, планирует ли компания пересмотреть это решение.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что "все понимали, что к этому идет". Он утверждает, что у российских компаний было полтора года на подготовку.

Министр также утверждает, что у РФ есть альтернатива программным продуктам от Microsoft - по его словам, некоторые из российских компаний уже перешли на российские операционные системы на базе ОС Linux.