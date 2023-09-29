Прикаспийские страны продлили на 2024 год мораторий на промысел осетровых

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран продлили на 2024 год мораторий на коммерческий промысел осетровых на Каспии.

Как сообщает Росрыболовство, это предусмотрено протоколом седьмой сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и управлению их совместными запасами между странами Каспийского бассейна. Документ был подписан на международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге на этой неделе.

Вылов осетровых, как и ранее, будет возможен только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. Мораторий на промышленный лов осетровых действует в Казахстане, Азербайджане, Иране и Туркменистане.

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