Более 42 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

Более 42 тысяч местных жителей эвакуированы из Нагорного Карабаха, сообщило правительство Армении.

"На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 42 500 насильственно перемещенных лиц", - заявила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции в среду.

Как сообщалось, в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.

Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.