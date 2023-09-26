Последнее обновление: 26.09.2023 16:43

Норвегия выделит Украине гуманитарную помощь на $92 млн

Норвегия предоставит 1 млрд крон (92 млн долларов) в качестве гуманитарной помощи Украине, говорится в заявлении норвежского правительства.

Финансирование будет направлено на «обеспечение наиболее уязвимых слоев населения, детей, беженцев и перемещенных лиц» жизненно необходимой помощью, такой как жилье, питание, водоснабжение, образование, медицинское обслуживание и психологическая поддержка.

«Жестокие военные действия России причиняют огромные страдания гражданскому населению Украины», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, добавив, что украинцам «нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны».

Помощь будет распределяться в рамках существующих программ для Украины, созданных ООН и Красным Крестом.

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