Норвегия выделит Украине гуманитарную помощь на $92 млн

Норвегия предоставит 1 млрд крон (92 млн долларов) в качестве гуманитарной помощи Украине, говорится в заявлении норвежского правительства.

Финансирование будет направлено на «обеспечение наиболее уязвимых слоев населения, детей, беженцев и перемещенных лиц» жизненно необходимой помощью, такой как жилье, питание, водоснабжение, образование, медицинское обслуживание и психологическая поддержка.

«Жестокие военные действия России причиняют огромные страдания гражданскому населению Украины», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, добавив, что украинцам «нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны».

Помощь будет распределяться в рамках существующих программ для Украины, созданных ООН и Красным Крестом.