ЕС предупредил Азербайджан о мерах в случае нарушения прав карабахских армян

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха и пригрозил мерами в случае ухудшения ситуации.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 21 сентября.

"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения о достижении договоренности о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня", – заявил Боррель.

По его словам, ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно начать всесторонний и прозрачный диалог.

"Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения с помощью военных или других средств встретит жесткий ответ ЕС.

ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации", – говорится в заявлении.

ЕС заявил о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. ЕС готов и в дальнейшем поддерживать демократически избранную власть Армении, а миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) будет продолжать наблюдать и отчитываться о ситуации с безопасностью на армянской стороне границы с Азербайджаном.

"ЕС призывает к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам с учетом заключения мирного договора и остается полностью преданным поддержке таких переговоров", – отметил Боррель.